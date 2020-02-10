«Оскар 2020» как лучший международный фильм получил «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре «Долби» огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм. Победителем стала работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

Отмечается, что в номинации были представлены испанская картина «Боль и слава», «Тело Христово» от польского режиссера Яна Комаса, французский фильм «Отверженные», а также «Страна меда» из Македонии.

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

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