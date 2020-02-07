В сериале «Ведьмак» появится леший из игры
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Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый сказочный персонаж — леший, сообщает Redanian Intelligence.
Леший лишь упоминался в книгах и полноценно появлялся в играх по книгам Анджея Сапковского. Вероятно, он будет нести серьезную угрозу жизни персонажей сериала.
Второй сезон «Ведьмака» будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.
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