В сериале «Ведьмак» появится леший из игры

<img src="//img.gazeta.ru/files3/548/12876548/upload-v1-pic905-895x505-55230.jpg">

Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый сказочный персонаж — леший, сообщает Redanian Intelligence.

Леший лишь упоминался в книгах и полноценно появлялся в играх по книгам Анджея Сапковского. Вероятно, он будет нести серьезную угрозу жизни персонажей сериала.

Второй сезон «Ведьмака» будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Во втором «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи

— Создательница «Ведьмака» рассказала, что ожидать от второго сезона

— Netflix выпустит мультфильм по вселенной «Ведьмака»