Шнуров посвятил коронавирусу стихи
Рок-музыкант Сергей Шнуров написал стихи о вспышке коронавируса.
Произведение он разместил на своей странице в Instagram. Он предложил своим читателям путешествовать по миру, пока в популярных туристических местах нет очередей. «В Лувре без китайцев тихо, В Эрмитаже — благодать! Не бывает так, чтоб лихо Не могло чего-то дать», — размышляет артист, намекая на закрытие границы с Китаем.
По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что жертвами инфекции стали 170 заболевших. При этом 170 человек выздоровели.
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