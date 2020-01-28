Бузова удостоилась трех платиновых сертификаций
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Работы российской исполнительницы Ольги Бузовой получили три платиновых сертификации на территории России. Об этом она рассказала в своей Instagram.
Отмечается, что платинового статуса удостоились сингл «Мало половин», а также альбом «Под звуки поцелуев» и «Принимай меня».
«Это означает то, что каждый из данных продуктов был продан более 50 тыс. раз», — написала Бузова в своем блоге.
Певица также уточнила, что сертификация была подтверждена американкой музыкальной компанией The Orchard и лейблом Archer Music Prod.
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