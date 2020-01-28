Начались съемки «Бэтмена» с Паттинсоном

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Режиссер Мэтт Ривз рассказал об официальном начале съемок нового фильма «Бэтмен».

Фотографию с традиционной съемочной «хлопушкой» он опубликовал в Twitter, подчеркнув, что она сделана в первый день производства. На «хлопушке» написано, что снимается уже 17-я сцена.

Ранее в сети уже появлялись снимки, в которых актеры «Бэтмена» появляются в локациях будущих съемок.

По сюжету, супергерою Бэтмену в исполнении Паттинсона будут противостоять сразу шестеро антагонистов во главе с Загадочником. В прокат «Бэтмен» выйдет в 2021 году.

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