Disney показала постеры к фильму «Мулан»

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Кадр из фильма «Мулан» (2020) Кадр из фильма «Мулан» (2020)
Кадр из фильма «Мулан» (2020)
Walt Disney Pictures

Киностудия Disney выложила в сеть постеры к фильму «Мулан» с главными героями картины.

Об этом сообщает РИА «Новости».

На каждом из шести фото персонажи держат меч или нож, в котором отражается главная героиня.

Российская премьера «Мулан» состоится 26 марта 2020 года.

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