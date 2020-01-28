Disney показала постеры к фильму «Мулан»
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Киностудия Disney выложила в сеть постеры к фильму «Мулан» с главными героями картины.
Об этом сообщает РИА «Новости».
На каждом из шести фото персонажи держат меч или нож, в котором отражается главная героиня.
Российская премьера «Мулан» состоится 26 марта 2020 года.
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