Режиссер военной драмы «1917» объяснил популярность этого жанра

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Кадр из фильма «1917» (2019) Кадр из фильма «1917» (2019)
Кадр из фильма «1917» (2019)
Universal Pictures

Английский режиссер Сэм Мендес, снявший драму «1917», рассказал, почему фильмы о войне популярны. Об этом сообщает Cinema Blend.

Мендес считает, что публике нравятся военные картины, так как в них показаны люди, которые находятся на пределе своих возможностей. Он добавил, что зрители видят персонажей такими, какие они есть, с их обнаженными характерами и пытаются понять, почему это произошло, прочувствовать переживания героев.

Режиссер отметил, что миллионы людей имели похожий опыт на войне.

Картина «1917» повествует о событиях Первой мировой войны. В центре сюжета два солдата, которым дали поручение преодолеть вражескую территорию, чтобы передать секретное сообщение для спасения жизни тысячам военных.

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