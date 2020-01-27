Михаил Ефремов сыграет смоленского вампира
Актер Михаил Ефремов предстанет в роли лидера смоленских вампиров в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу видеосервиса Start.
Съемки сериала стартовал в Москве. Вампиры, по сюжету, не убивают людей, но тайно пьют их кровь. «В России всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие, как в западных фильмах, тут появятся в первый раз. Это смешно», — поделился Ефремов.
Режиссер Антон Маслов подчеркнул, что вампиры в шоу будут положительными, потому что «мы иначе живем, любим и ненавидим».
Дата премьеры сериала «Вампиры средней полосы» пока неизвестна.
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