Михаил Ефремов сыграет смоленского вампира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/743/12053743/upload-002-pic905-895x505-32091.jpg">

Актер Михаил Ефремов предстанет в роли лидера смоленских вампиров в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу видеосервиса Start.

Съемки сериала стартовал в Москве. Вампиры, по сюжету, не убивают людей, но тайно пьют их кровь. «В России всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие, как в западных фильмах, тут появятся в первый раз. Это смешно», — поделился Ефремов.

Режиссер Антон Маслов подчеркнул, что вампиры в шоу будут положительными, потому что «мы иначе живем, любим и ненавидим».

Дата премьеры сериала «Вампиры средней полосы» пока неизвестна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремов отреагировал на свою «роль» в «Ангелах Чарли»

— Ефремова превратили в «ангела Чарли»

— Михаил Ефремов попытался воспользоваться громкоговорителем полицейского