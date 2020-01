Пришедший на «Грэмми» в шляпе-занавеске Билли Портер стал героем мемов

Актер Билли Портер пришел на церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» в очередном эпатажном наряде и сразу же стал героем мемов.

Для выхода на красную дорожку он выбрал шляпу с открывающейся и закрывающейся занавесью-бахромой дизайнера Сары Сокол и блестящий синий костюм Baja East. «Взбесите меня, и кулисы закроются!» — посмеялся над своим образом Портер в Instagram. Его необычный внешний вид стал поводом для множества шуток в соцсетях.

«У нас наступил 2020, а Билли Портер уже живет в 3020», «Когда ты злишься, но любимый человек зовет тебя поесть», «Когда мама просит выйти из комнаты и поздороваться с непонятными родственниками», — такими подписями пользователи Twitter сопровождают короткое видео, в котором «занавески» на шляпе Билли Портера раскрываются.

62-я церемония вручения премии Национальной академии искусства и техники грамзаписи США «Грэмми» проходила в Лос-Анджелесе 26 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трио уроженцев России не получило «Грэмми»

— Сингл «Bad Guy» удостоен «Грэмми» в категории «Песня года»

— Билли Айлиш получила «Грэмми» за лучший альбом года

Me: I hate drama



Also me when there's drama: pic.twitter.com/sCyKFgnzZK