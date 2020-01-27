Пришедший на «Грэмми» в шляпе-занавеске Билли Портер стал героем мемов
Актер Билли Портер пришел на церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» в очередном эпатажном наряде и сразу же стал героем мемов.
Для выхода на красную дорожку он выбрал шляпу с открывающейся и закрывающейся занавесью-бахромой дизайнера Сары Сокол и блестящий синий костюм Baja East. «Взбесите меня, и кулисы закроются!» — посмеялся над своим образом Портер в Instagram. Его необычный внешний вид стал поводом для множества шуток в соцсетях.
«У нас наступил 2020, а Билли Портер уже живет в 3020», «Когда ты злишься, но любимый человек зовет тебя поесть», «Когда мама просит выйти из комнаты и поздороваться с непонятными родственниками», — такими подписями пользователи Twitter сопровождают короткое видео, в котором «занавески» на шляпе Билли Портера раскрываются.
62-я церемония вручения премии Национальной академии искусства и техники грамзаписи США «Грэмми» проходила в Лос-Анджелесе 26 января.
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Me: I hate drama— Sam Stryker (@sbstryker) January 27, 2020
Also me when there's drama: pic.twitter.com/sCyKFgnzZK