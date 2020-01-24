Лес у замка Пугачевой в Грязях оказался под угрозой вырубки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/964/12910964/Untitled-1-pic905-895x505-81877.jpg">

Лес у замка певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина в подмосковной деревне Грязи могут вырубить ради строительства высоток, сообщает Telegram-канал Mash.

Также лес собираются рубить в Липках и Синькове. Здесь планируется возвести многоэтажки, однако жители протестуют против строительства.

Местные активисты подчеркивают, что во время Второй мировой войны здесь шли бои, и под землей находятся тела погибших. Сейчас в ситуации разбирается Федеральное агентство по лесному хозяйству, которое начало судебную тяжбу с застройщиком.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала признали законным

— Экс-солистка «Лицея» рассказала о личном совете Пугачевой

— Дочь Пугачевой поздравила Паулса с днем рождения «Миллионом алых роз»