Лес у замка Пугачевой в Грязях оказался под угрозой вырубки
Лес у замка певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина в подмосковной деревне Грязи могут вырубить ради строительства высоток, сообщает Telegram-канал Mash.
Также лес собираются рубить в Липках и Синькове. Здесь планируется возвести многоэтажки, однако жители протестуют против строительства.
Местные активисты подчеркивают, что во время Второй мировой войны здесь шли бои, и под землей находятся тела погибших. Сейчас в ситуации разбирается Федеральное агентство по лесному хозяйству, которое начало судебную тяжбу с застройщиком.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала признали законным
— Экс-солистка «Лицея» рассказала о личном совете Пугачевой
— Дочь Пугачевой поздравила Паулса с днем рождения «Миллионом алых роз»