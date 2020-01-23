В Италии была госпитализирована певица с подозрением на коронавирус
В итальянском городе Бари был зафиксирован подозрительный случай заболевания, похожего на грипп. Об этом сообщает газета la Repubblica.
Отмечается, что в больницу была доставлена женщина, которая вернулась из китайского города Ухань, где ранее был найден новый тип коронавируса. Местная жительница была госпитализирована с подозрением на коронавирус после того, как она обратилась с симптомами, похожими на грипп – лихорадкой и кашлем.
Издание уточняет, что заболевшая является певицей. Она гастролировала в Китае, в том числе и в Ухане.
На данный момент женщина находится в изоляторе под наблюдением специалистов из отделения инфекционных заболевания. Она получает необходимо лечение, ожидая окончательный диагноз. Ее анализы направлены в Рим для обследования в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
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