Малышева высказалась о китайском коронавирусе

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Телеведущая Елена Малышева у себя в Instagram высказалась о китайском коронавирусе.

Она опубликовала видеозапись своей беседы с эпидемиологом Владимиром Никифоровым, который отметил, что для россиян угрозы пока нет. «Угрозы развития эпидемии или пандемии китайской пневмонии в России пока нет», — успокоила соотечественников она.￼

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в декабре. К настоящему времени число зараженных превысило отметку в 570 человек. 95 в критическом состоянии, 17 — погибли.

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