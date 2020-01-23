Малышева высказалась о китайском коронавирусе
Телеведущая Елена Малышева у себя в Instagram высказалась о китайском коронавирусе.
Она опубликовала видеозапись своей беседы с эпидемиологом Владимиром Никифоровым, который отметил, что для россиян угрозы пока нет. «Угрозы развития эпидемии или пандемии китайской пневмонии в России пока нет», — успокоила соотечественников она.￼
О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в декабре. К настоящему времени число зараженных превысило отметку в 570 человек. 95 в критическом состоянии, 17 — погибли.
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