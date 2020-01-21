Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы «Матрица». Об этом пишет издание Time Out.
По его словам, ему одновременно предложили играть в спектакле «Визит» (по пьесе Фридриха Дюрренматта) Королевского национального театра и участвовать в съемках новой части «Матрицы».
Актер рассказал, что был на связи с режиссером ленты Ланой Вачовски, но та заявила, что даты не совпадают так, как нужно.
«Мы их рассортировали, но затем она передумала. Они снимают фильм без меня», — сказал Уивинг.
Агент Смит появлялся в трех частях вселенной «Матрицы», последняя из которых выходила на экраны кинотеатров в 2003 году.
Премьера четвертой серии франшизы намечена на май 2021 года.