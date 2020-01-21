Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

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Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы «Матрица». Об этом пишет издание Time Out.

По его словам, ему одновременно предложили играть в спектакле «Визит» (по пьесе Фридриха Дюрренматта) Королевского национального театра и участвовать в съемках новой части «Матрицы».

Актер рассказал, что был на связи с режиссером ленты Ланой Вачовски, но та заявила, что даты не совпадают так, как нужно.

«Мы их рассортировали, но затем она передумала. Они снимают фильм без меня», — сказал Уивинг.

Агент Смит появлялся в трех частях вселенной «Матрицы», последняя из которых выходила на экраны кинотеатров в 2003 году.

Премьера четвертой серии франшизы намечена на май 2021 года.