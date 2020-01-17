Отпраздновавший 75-летие Дунаевский женится в восьмой раз

Композитор Максим Дунаевский стал героем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека».

С седьмой супругой Мариной Рождественской Дунаевский познакомился, когда ему было 54 года, а ей — 25 лет. Спустя 20 лет брака, по словам композитора, отношения исчерпали себя. «Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей», — подтвердил он слухи о разводе.

Сейчас Дунаевский уже около трех лет дружит с женщиной по имени Алла, с которой недавно начал выходить в свет. На вопрос о том, станет ли Алла его восьмой супругой, он ответил утвердительно.

15 января 2020 года Максим Дунаевский отпраздновал 75-летие.

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