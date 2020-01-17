Познер оценил призыв православных активистов лишить Урганта гражданства

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал призыв представителей движения православных активистов «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

Он подчеркнул, что Урганта не лишат гражданства из-за шуток в эфире.

По мнению телеведущего, не стоит относиться серьезно к подобным заявлениям, которые происходят «не первый и не последний раз».

«То, что его не лишат российского гражданства – в этом я убежден», — подчеркнул Познер.

Он также указал на то, что активистам следует обратиться к представителям «Первого канала», поскольку именно редакторы приняли решение выпустить программу в эфир.

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