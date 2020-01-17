Познер оценил призыв православных активистов лишить Урганта гражданства
close
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал призыв представителей движения православных активистов «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.
Он подчеркнул, что Урганта не лишат гражданства из-за шуток в эфире.
По мнению телеведущего, не стоит относиться серьезно к подобным заявлениям, которые происходят «не первый и не последний раз».
«То, что его не лишат российского гражданства – в этом я убежден», — подчеркнул Познер.
Он также указал на то, что активистам следует обратиться к представителям «Первого канала», поскольку именно редакторы приняли решение выпустить программу в эфир.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: