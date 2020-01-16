Лепс отрицает, что кандидат на пост премьера Мишустин писал ему музыку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/564/10790564/upload-RIAN_02803375.HR.ru-pic905-895x505-77474.jpg">

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс в беседе с изданием «Подъем» опроверг слухи о том, что кандидат на пост премьера Михаил Мишустин писал музыку к его песням.

Мишустин, по сообщениям СМИ, якобы создал музыку для песен «Зола» и «Настоящая женщина». «Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — отрезал он.

Ранее принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» рассказала, что в реестре Российского авторского общества (РАО) Михаил Владимирович Мишустин указан как автор музыки для песен Лепса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лепс отреагировал на включение его в список персон нон грата в Латвии

— Лепсу запрещен въезд в Латвию

— Григорий Лепс дважды прооперирован