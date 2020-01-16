Лепс отрицает, что кандидат на пост премьера Мишустин писал ему музыку
Эстрадный исполнитель Григорий Лепс в беседе с изданием «Подъем» опроверг слухи о том, что кандидат на пост премьера Михаил Мишустин писал музыку к его песням.
Мишустин, по сообщениям СМИ, якобы создал музыку для песен «Зола» и «Настоящая женщина». «Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — отрезал он.
Ранее принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» рассказала, что в реестре Российского авторского общества (РАО) Михаил Владимирович Мишустин указан как автор музыки для песен Лепса.
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