Мединский сомневается в выдаче прокатных удостоверений «Дау»
Министр культуры Владимир Мединский усомнился в том, что многосерийному фильму «Дау» выдадут прокатные удостоверения..
Он считает, что просьба о прокате похожа на предложение МВД разрешить переходить дорогу на красный сигнал светофора. «Это примерно той же логики просьба. Если им частично разрешат, мы вернемся к этому вопросу», – цитирует Мединского ТАСС.
Известно, что режиссер Илья Хржановский оспорит в суде отказ Минкультуры в прокатном удостоверении для картины о советском физике Льве Ландау. Ведомство не дало удостоверения фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» из-за «пропаганды порнографии».
Кинопроект «Дау» с элементами реалити-шоу и полным погружением артистов в атмосферу СССР Хржановский снимал в течение 12 лет. К финальному монтажу у режиссера было 700 часов съемки.
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