Автором главного саунтрэка к новому фильму о Бонде станет Билли Айлиш

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Певица Билли Айлиш Певица Билли Айлиш
Певица Билли Айлиш
Jack Plunkett/Invision/AP

Американская певица Билли Айлиш станет автором главного саундтрэка к новому фильму о Джеймсе Бонде. Об этом сообщается в Instagram саги.

Отмечается, что композицию «Не время умирать» Айлиш сочинила совместно со своим братом Финнеасом.

Также в Instagram артистки появилась публикация с изображением фирменного знака фильмов о Бонде «007» и подтвердила эти данные.

Уточняется, что Айлиш станет самым молодым исполнителем среди авторов саундтрэков к фильмам «бондианы».

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