Автором главного саунтрэка к новому фильму о Бонде станет Билли Айлиш
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Американская певица Билли Айлиш станет автором главного саундтрэка к новому фильму о Джеймсе Бонде. Об этом сообщается в Instagram саги.
Отмечается, что композицию «Не время умирать» Айлиш сочинила совместно со своим братом Финнеасом.
Также в Instagram артистки появилась публикация с изображением фирменного знака фильмов о Бонде «007» и подтвердила эти данные.
Уточняется, что Айлиш станет самым молодым исполнителем среди авторов саундтрэков к фильмам «бондианы».
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