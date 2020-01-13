«Дылда» Балагова не вошла в число номинантов на «Оскар»
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Об этом стало известно во время объявления претендентов на премию Американской киноакадемии в прямом эфире.
В «иностранной» категории за награду сразятся фильмы «Паразиты», «Боль и слава», «Отверженные», «Страна меда» и «Корпус-Кристи».
Мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» также не вошел в число претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».
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