Генри Кавилл получил $3 млн за «Ведьмака»

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Стриминговый сервис Netflix заплатил актеру Генри Кавиллу по $400 тыс. за съемку в каждом из эпизодов сериала «Ведьмак», сообщает Variety.

Общая сумма выплат составила $3,2 миллиона. При этом самым высокооплачиваемым артистом в драматических сериалах стал Хавьер Бардем, которому сервис Amazon Prime выплачивал за одну серию готовящегося к премьере сериала «Кортез» по $1,2 млн.

Премьера «Ведьмака» состоялась 20 декабря 2019 года. В основу сюжета проекта легла серия фантастических книг писателя Анджея Сапковского. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.

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