Николас Холт сыграет в двух новых фильмах «Миссия невыполнима»
Актер Николас Холт сыграет в седьмом и восьмом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
Об этом Холт сообщил у себя в Instagram, позже информацию подтвердил режиссер фильма Кристофер Маккуорри.
Главную роль в картине снова исполнит Том Круз, кого будет играть Николас Холт, пока неизвестно.
Премьера фильма «Миссия невыполнима 7» состоится в 2021 году. Восьмая часть выйдет в прокат в 2022 году.
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