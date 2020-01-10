Николас Холт сыграет в двух новых фильмах «Миссия невыполнима»

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Актер Николас Холт сыграет в седьмом и восьмом фильме франшизы «Миссия невыполнима».

Об этом Холт сообщил у себя в Instagram, позже информацию подтвердил режиссер фильма Кристофер Маккуорри.

Главную роль в картине снова исполнит Том Круз, кого будет играть Николас Холт, пока неизвестно.

Премьера фильма «Миссия невыполнима 7» состоится в 2021 году. Восьмая часть выйдет в прокат в 2022 году.

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