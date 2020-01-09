Музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, сообщает «Московский комсомолец».

По словам друга Антонова, бизнесмена Андрея Ковалева, Антонов недавно перенес операцию на колене, «теперь эта болячка ему покоя не дает».

Ковалев одним из первых опубликовал фото с Антоновым после операции.

По его словам, Антонов большую часть времени проводит дома, так как ему нужен дополнительный период для реабилитации. По этой же причине музыкант пока не выступает.

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