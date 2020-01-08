«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Централ Партнершип».
Как рассказали в компании, лента заработала к 7 января 1,8 млрд руб.
«Холоп» вышел в широкий прокат 26 декабря. По сюжету, «мажор» Гриша попадает в 1860 год и переживает тяжелые испытание среди крепостных крестьян. Главные роли в картине сыграли Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич и др.
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