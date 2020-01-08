Самбурская назвала российских туристов быдлом

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Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.

Она опубликовала фото, сделанное на курорте на Бали, и обратилась к соотечественникам. «Зачем себя вести, как быдло, на пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз-колонку!» — негодует Самбурская, напоминая, что люди приехали на Бали, чтобы отдохнуть, а не потусоваться.

Ранее за «антироссийские» высказывания пришлось оправдываться певице Наргиз.

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