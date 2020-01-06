Тарантино завоевал «Золотой глобус» за лучший сценарий

Американский кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино получил кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Однажды в... Голливуде». Об этом сообщает CNN.

Также в номинации участвовали Ной Баумбах с работой в «Брачной истории», Пон Джун Хо и Хан Джин Вона с «Паразитами», Энтони МакКартен с «Двумя папами», Стивен Заиллян с «Ирландцем».

77-я церемония вручения «Золотого Глобуса» проходит в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния.

«Газета.Ru» следит за премией в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Паразиты» стали лучшим иностранным фильмом на «Золотом глобусе»

— «Джокер», Тарантино или Скорсезе? Кто возьмет «Золотые глобусы»