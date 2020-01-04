Пригожин ответил на критику депутата «голубых огоньков»

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на слова депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что людям «надоело сутками пересматривать «Голубые огоньки» и другие устаревшие шоу». Об этом сообщает РИА «Новости».

Продюсер назвал критику несправедливой, отметив, что подобные проекты не так то легко создавать.

«Взять хотя бы то, что приходится сниматься на улице и в холодных павильонах, после этого многие артисты заболевают», — сказал Пригожин.

Он добавил, что многие звезды волнуются перед съемками. Также продюсер прокомментировал недовольства относительно того, что на экране одни и те же лица.

«Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет,» — подчеркнул Пригожин, добавив, что по-настоящему великих артистов — единицы.

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