Умер художник «Чужих» и «Бегущего по лезвию» Сид Мид

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Американский художник Сид Мид скончался в возрасте 86 лет, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью покойного.

Перед смертью Сид Мид три года боролся с лимфомой.

Сид Мид создал концепт-арты научно-фантастических фильмов «Звездный путь» (1979), «Бегущий по лезвию» (1982), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Чужие» (1986) и др. Также создавал дизайн автомобилей и домашней техники.

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