Лобода и Лазарев ответили на слухи о ссоре на премии «Муз-ТВ»

Исполнители Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали слухи о якобы произошедшем между ними конфликте во время вручения премии «Муз-ТВ». Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого в СМИ появилась информация, что Лазарев за кулисами оскорбил Лободу, которая одержала победу в номинации «Лучшая певица года». Так, артист грубо спросил у нее, действительно ил она считает себя «самой крутой».

По словам Лазарева, на данный момент им удалось найти общий язык.

Он также добавил, что негативные вещи и возможные конфликты должны остаться в 2019 году.

В свою очередь Лобода заявила, что это не имеет никакого значения, так как жизнь коротка и «обиды нужно оставлять позади».

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