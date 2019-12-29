Сын Никаса Сафронова заявил о нападках Стаса Барецкого

Сын Никаса Сафронова Лука заявил, что на него напал шоумен Стас Барецкий. Об этом сообщает РЕН.

По его словам, его в качестве пианиста пригласили играть на открытии медцентра диетолога Марият Мухиной.

«Я приехал и сразу же увидел на сцене этого человека, который внешне отталкивающий. Я знал, что он странный, но из уважения ничего не сказал», — сказал Лука Сафронов.

Он добавил, что после выступления к нему «пристал» Барецкий и сказал «давай выйдем». В тот момент к Сафронову подошла Мухина.

Пианист заявил, что после этого Барецкий начал его оскорблять, а потом несколько раз попытался ударить. По мнению Сафронова, эти нападки — спланированная акция Мухиной. Он отметил, что находившиеся начали снимать происходящее.

Он считает, что Барецкий хотел причинить ущерб, чтобы прославиться.