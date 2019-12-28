Ольга Бузова подтвердила слухи о романе с блогером

Певица и телеведущая Ольга Бузова подтвердила свой роман с блогером Давидом Манукяном, сообщает kp.ru.

Бузова рассказала, что новогодние праздники проведет вместе со своим избранником на Бали. На данный момент пара уже живет вместе, в середине следующего года они планируют переехать в новую квартиру певицы.

Кроме того, молодые люди уже познакомились с родителями друг друга и думают о свадьбе.

Манукян и Бузова познакомились на съемках клипа певицы на песню «Лайкер», после чего у них завязались романтические отношения.

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