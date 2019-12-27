Хабенский борется с пожарами в трейлере «Огня»

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На YouTube-канал компании Central Partnership появился тизерный трейлер фильма «Огонь» о пожарных и спасателях.

Главную роль в картине Алексея Нужного сыграл Константин Хабенский. «Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели» — говорится в анонсе ленты.

Также в «Огне» сыграли Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Роман Курцын, Юрий Кузнецов и др.

Премьера «Огня» запланирована на 24 декабря 2020 года.

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