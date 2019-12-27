«Гоблин» Пучков не одобрил наличие темнокожих в «Ведьмаке»

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Переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков поделился собственной оценкой сериала «Ведьмак», вышедшего на стриминговой платформе Netflix.

По мнению Пучкова, сериал получился неплохим, однако сравнивать его с «Игрой престолов» нельзя. Также переводчик уверен, что в сериале слишком много темнокожих героев. «Если действие происходит в средневековой Европе, то темнокожих там просто быть не может. Если они там и могут быть, то исключительно на положении рабов, в соответствии с исторической правдой», – цитирует Пучкова, считающего такой ход глупостью, «Взгляд».

В основу сюжета «Ведьмака» легла серия фантастических книг писателя Анджея Сапковского. Главную роль в сериале сыграл звезда «Супермена» Генри Кавилл. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.

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