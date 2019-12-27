Волчек похоронят рядом с ее первым мужем Евстигнеевым

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Театрального режиссера Галину Волчек похоронят рядом с могилой ее первого мужа Евгения Евстигнеева на Новодевичьем кладбище, передает Telegram-канал Baza.

Такое решение принял сын пары — режиссер Денис Евстигнеев. Сын решил похоронить их рядом несмотря на то, что брак распался из-за связи Евстигнеева с другой женщиной.

Волчек скончалась в четверг, 26 декабря, в Боткинской больнице. предварительной причиной ее смерти был назван отек мозга и легких. В медучреждение она была госпитализирована из-за воспаления легких во вторник, 24 декабря. Актриса умерла на 87-м году жизни.

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