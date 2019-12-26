Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Народная артистка СССР художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе театра «Современник» также подтвердили данную информацию.

Отмечается, что Волчек было 86 лет.

Уточняется, что 24 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу с воспалением легких. В четверг, 26 декабря, врачи рассказали об атрофии мозга у Волчек.

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