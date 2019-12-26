Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Народная артистка СССР художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе театра «Современник» также подтвердили данную информацию.
Отмечается, что Волчек было 86 лет.
Уточняется, что 24 декабря актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу с воспалением легких. В четверг, 26 декабря, врачи рассказали об атрофии мозга у Волчек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
— В «Современнике» рассказали о состоянии госпитализированной Волчек