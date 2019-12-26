В «Современнике» рассказали о состоянии госпитализированной Волчек

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В театре «Современник» рассказали о состоянии госпитализированной с воспалением легких Галины Волчек.

По словам представителей учреждения культуры, состояние художественного руководителя остается стабильным. «Только что разговаривали с врачами, и они сообщили, что никаких изменений в худшую сторону состояния Галины Борисовны Волчек нет. Оно остается стабильным», — подчеркнули в театре.

86-летняя Галина Волчек руководит «Современником» с 1989 года. В июне 2019 года артистка также была вынуждена обратиться за помощью к врачам. В больницу им. Боткина она была доставлена 23 декабря с воспалением легких. Как сообщали СМИ, Волчек находится в медикаментозной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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