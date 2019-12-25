Перекрывшие Новый Арбат во время съемок Ziroy «майбахи» оказались такси

Водители «майбахов», которые участвовали в съемках клипа рэпера Ziroy (Гришу Зирояна) и перекрыли движение на Новом Арбате, оказались таксистами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Исполнитель устроил съемки клипа в час пик. Он прошелся по Новому Арбату в окружении «майбахов» и почти частично парализовал движение. Выяснилось, что все эти автомобили были вызваны через агрегаторы такси.

По данным канала, движением автомобилей руководил специальный человек, который инструктировал водителей как и куда им ехать.

В настоящее время часть водителей, нарушивших движение, уже задержали. На них составили административный протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог и создание помех в дорожном движении).

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