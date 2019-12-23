Нюшу высмеяли за мультяшное имя дочери

Певица Нюша рассекретила имя своей дочери от генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова.

На обложке нового выпуска Hello! Нюша позирует с годовалой дочкой и признается, что девочку назвали Симба — как львенка из популярного мультфильма. В Instagram журнала поклонники Нюши и читатели издания пришли к выводу, что имя выбрано неудачно. «Совсем чиканулись с этими именами! Бедный ребенок», «Симба Игоревна. Да, тяжеловато девочке в школе будет», «Вот умора... Извините, конечно», «Хорошо хоть не Пумба», — пишут в соцсети.

Некоторые предположили, что Симба — это домашнее имя девочки, но в интервью Нюша опровергает это. «Я поменяла свое имя, не захотела оставаться Анной, это ведь самое распространенное в мире имя, и стала Нюшей. Так что и моя дочка — единственная в своем роде», — сказала Нюша.

Певица Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году на Мальдивских островах. Совместная дочь пары родилась в ноябре 2018 года.

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