Бэнкси показал рождественский вертеп со следом от снаряда вместо звезды

Уличный художник Бэнкси опубликовал в своем Instagram новую работу, приуроченную к Рождеству.

Отмечается, что композиция, которая получила название «Шрам Вифлеема», представляет собой инсталляцию со сценой рождественского вертепа с Девой Марией, младенцем Иисусом и святым Иосифом.

На заднем плане расположена серая грязная стена, на которой можно разглядеть очертания граффити. Над семейством вместо звезды расположена дыра от снаряда.

Эту композицию британский художник установил в отеле The Walled Off Hotel, который расположен у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины.. Он был открыт в 2017 году.

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