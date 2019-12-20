Умерла «девушка Бонда» Клодин Оже
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Скончалась французская актриса и модель Клодин Оже, передает The Sun.
Оже было 78 лет.
В 1958 году Клодин Оже представляла Францию на конкурсе красоты «Мисс мира». В 1965 году актриса сыграла роль девушки Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Суперагента в фильме играл Шон Коннери.
Также Клодин Оже появлялась в фильмах «Полицейская история», «Красное и черное» и др.
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