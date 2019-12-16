Гособвинение запросило третью экспертизу по делу Серебренникова

Гособвинение попросило суд провести третью экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвинили в хищениях во время реализации проекта «Платформа». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам адвоката Ирины Повериновой, обвинение сослалось на то, что два человека из группы экспертов были знакомы с подсудимыми. Она добавила, что защита считает, что знакомство экспертов с фигурантами дела не делает экспертов заинтересованными лицами.

«Мы будем это оспаривать», — заявила Поверинова.

Отмечается, что подтвержденной информации от суда и гособвинения нет.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвиняют в хищении 133 млн рублей бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Чудовищно и несправедливо»: что Серебренников объяснил суду

— Прокурор обжаловал решение суда не рассматривать дело Серебренникова

— Экспертиза не выявила растрату госсредств «Седьмой студией»