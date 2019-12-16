Тейлор Свифт станет хедлайнером на фестивале «Гластонбери»

Американская певица Тейлор Свифт станет вторым хедлайнером музыкального фестиваля «Гластонбери» в 2020 году. Об этом сообщает NME.

По словам артистки, она выступит 28 июня 2020 года. Свифт добавила, что счастлива быть хейлайнером в год 50-летней годовщины фестиваля.

Директор фестиваля Майкл Эвис назвал Тейлор Свифт мировой звездой с великолепными песнями.

Кроме того, Эвис прокомментировал о возвращении Пола Маккартни на фестиваль. Последний раз он выступал на «Гластонбери» в 2004 году.

«Чудесно, что он возвращается. Это отличный способ отметить юбилей», — сказал директор фестиваля.

Музыкальный фестиваль «Гластонбери» проводится с 1970 года недалеко от города Гластонбери в Великобритании.