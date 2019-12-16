Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына

Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что в этот день Арсений направлялся на концерт певицы в Санкт-Петербурге, за рулем автомобиля была его девушка Лиана. Во время поездки машина ударилась в барьерное ограждение.

По словам Валерии, девушке удалось спасти их от трагедии.

«Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет», – рассказала певица. Она отметила, что сын забыл пристегнуть ремень безопасности.

При этом артистка подчеркнула, что молодые люди не были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате первой аварии все трое были госпитализированы. Сразу же после выписки такси Шульгина столкнулся с автобусом.

15 декабря сын Валерии попал в третью аварию за неделю. По словам Арсения, машины лишь слегка ударились друг о друга.

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