Телеканал «Россия 1» ответил на обвинения о вырезанном слове «протесты» в песне «Би-2»

В пресс-службе ВГТРК прокомментировали сообщение о том, что слово «протесты» было вырезано из песни, которую исполняли «Би-2» на музыкальной премии «Виктория», транслирующуюся на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что телеканал получил от организаторов трансляцию премии и никаких изменений с материалом не производил.

До этого телеведущий Дмитрий Киселев, работающий на «России 1», заявил, что никогда не слышал о запрете на слове «протест» и сам произносит его в эфире.

Ранее «Би-2» разместили видео на YouTube с музыкальной премии, где они исполняли песню «Люди на эскалаторах» совместно с группой «Куртки Кобейна» и певцами Леонидом Агутиным и Manizha.

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