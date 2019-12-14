Рукописный черновик песни «Your Song» Элтона Джона продали за $240 тысяч

Первый рукописный черновик с текстом песни «Your Song» Элтона Джона продали на аукционе за $240 тысяч. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнятся, что текст написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтон Джон сотрудничал на протяжении десятилетий.

По словам певца, ему в свое время понадобилось всего несколько минут, чтобы сочинить музыку к написанному тексту. Получившаяся в итоге композиция заняла седьмую строчку в британских чартах.

С тех пор на нее записали каверы такие исполнители как Элли Голдинг и Леди Гага.

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