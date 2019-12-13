Мединский рассказал о пользе критики в Telegram
Глава министерства культуры России Владимир Мединский рассказал, что следит за критикой работы ведомства в Telegram-каналах.
По его словам, чтение критических материалов о Минкульте позволяет улучшить работу ведомства. «Критику я всячески приветствую и, поверьте мне, тщательно слежу за всей критикой работы Министерства культуры», — цитирует Мединского РИА «Новости».
Даже из анонимных каналов, по словам Мединского, можно извлечь пользу и принять после этого нужные меры.
Владимир Мединский возглавляет министерство культуры с 2012 года.
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