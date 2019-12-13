Дженнифер Лопес еле сдержала слезы, узнав о номинации Гильдии киноактеров США

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес с трудом сдерживала слезы, когда благодарила коллег за номинацию на премию Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Лопес была номинирована в категории «лучшая роль второго плана» за роль Рамоны в фильме «Стриптизерши».

По словам певицы, ей очень важно признание коллег.

«Мне кажется, что я никогда раньше не была номинирована на эту премию. Знаете, актерская игра всегда была такой же моей любовью как и танцы. Я просто не верю, что все это со мной происходит!», — заявила она.

Также она посоветовала не сдаваться всем сомневающимся в себе актерам, добавив, что испытывает чувство, будто уже победила.

Кроме того, в 2019 году Лопес была номинирована 12 раз за ее роль в «Стриптизершах».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джей Ло обвинила режиссера в домогательствах