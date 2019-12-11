Харви Вайнштейна прооперируют после аварии

Скандальный продюсер Харви Вайнштейн будет прооперирован в ближайшие дни, сообщает Variety.

Операция на спине связана с дорожно-транспортным происшествием, в которое Вайнштейн попал в августе 2019 года. После аварии в суде он появлялся с палочкой. Кроме травмы спины, Вайнштейн получил в ДТП сотрясение головного мозга.

6 января Харви Вайнштейн предстанет перед судом по обвинению в пяти случаях сексуального насилия и попытках изнасилования. Прокуроры хотят повысить Вайнштейну размер залога с $1 млн до $5 млн после многочисленных нарушений условий домашнего ареста.

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