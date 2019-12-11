Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Сериал «Слуга народа», в котором главную роль исполнил президент Украины Владимир Зеленский, выйдет на ТНТ, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

Отмечается, что первые три серии телевизионного шоу покажут в среду, 11 декабря.

Как известно, в сериале Зеленскому досталась роль учителя Василия Голобородько, который недоволен положением дел на Украине. Шоу создано при участии «Студии Квартал-95» — наследницы команды КВН, где роль капитана была закреплена за нынешним украинским лидером.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии покажут «Слугу народа» с Зеленским в главной роли