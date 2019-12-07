Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос»

На телешоу «Голос» исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Курчанин в образе гопника исполнил песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая», адресовав ее Гагариной.

Но певица, после окончания выступления молодого человека выразила недовольство его поведением.

«Ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре <...> Это хамское поведение,» — заявила артистка.

Однако она сказала, что прощает участника шоу, так как знает, кто научил его этому.

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