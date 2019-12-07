Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос»
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На телешоу «Голос» исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Курчанин в образе гопника исполнил песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая», адресовав ее Гагариной.
Но певица, после окончания выступления молодого человека выразила недовольство его поведением.
«Ты бы никогда не подошел к такой красивой девочке и не выбросил бы семечки мне буквально в лицо, это было в миллиметре <...> Это хамское поведение,» — заявила артистка.
Однако она сказала, что прощает участника шоу, так как знает, кто научил его этому.
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