Евгений Миронов получил сотрясение мозга во время спектакля

Актер Евгений Миронов получил травму во время спектакля, рассказал он в беседе с изданием «Стархит».

По словам Миронова, он ударился головой о декорации так сильно, что мог бы погибнуть, если бы не парик. «Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл — как-то плавно», — вспоминает Миронов.

Евгению Миронову 52 года. Народный артист России с 2006 года руководит Государственным театром Наций.

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