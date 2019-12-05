Евгений Миронов получил сотрясение мозга во время спектакля
Актер Евгений Миронов получил травму во время спектакля, рассказал он в беседе с изданием «Стархит».
По словам Миронова, он ударился головой о декорации так сильно, что мог бы погибнуть, если бы не парик. «Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл — как-то плавно», — вспоминает Миронов.
Евгению Миронову 52 года. Народный артист России с 2006 года руководит Государственным театром Наций.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Актер Евгений Миронов выразил поддержку осужденному трансгендеру в Брянске
— Миронов уличил Ленина в русофобии